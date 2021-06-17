مقالات الرأي
الإسلام في أوربا
يقدّم كتاب “الإسلام في أوربا.. أنماط الاندماج” للباحث إنزو باتشي وترجمة عز الدين عناية، مقارنة بين قوانين وتشريعات فرنسا وألمانيا وإنجلترا وهولندا وبلجيكا والبلدان الأسكندفانية، فضلا عن بلدان جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا، فيما يخصّ التعامل مع الظاهرة الإسلامية. وتشهد أوروبا في الراهن الحالي جدلاً متنوع الأشكال مع الإسلام الحاضرأكمل القراءة »
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