مقالات الرأي
التبشير ردة وكفر
> يلاحظ تمتع دعاة بحرية كبيرة في نشر الإسلام في أوربا، في حين يمنع التبشير في المجتمعات الإسلامية، ما قولك؟ > هذا صحيح، والأمر بسيط جدا، لأن بأوربا دولا علمانية دستورا وقانونا، بمعنى أن قوانينهم، تسمح بالدعوة إلى الله وفتح المساجد وترخص للدعاة بالسفر إليها لإجراء محاضرات والندوات الإسلامية، ليسأكمل القراءة »
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