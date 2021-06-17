مقالات الرأي
الدعوة الإسلامية تعمّق الخلاف وسوء الفهم
الغزالي قال إن خطاب الدعاة ينمي شعور العار والخيانة في نفوس المؤمنين قال قاسم الغزالي إن الدعوة المسيسة إلى الدين تتحول إلى رفض سياسي للدولة والمجتمع ككل، وأضاف الباحث في قضايا الإسلام المعاصر وحقوق الإنسان أن بعض الدعاة يسعون إلى تعميق الشرخ بين المؤمن والحداثة، ويؤسسون لنزعة انفصالية خطيرة فيأكمل القراءة »
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