اذاعة وتلفزيون
بطل “سوبرمان” يودعنا
توفي، أخيرا، الممثل الأمريكي نيد بيتي، المشارك في أعمال سينمائية كثيرة بينها “سوبرمان” و”توي ستوري 3″ و”نتوورك” الذي رشح عنه لجائزة أوسكار، عن 83 عاما. وأطل نيد بيتي، المولود في ولاية كنتاكي، على الشاشة للمرة الأولى سنة 1972 من خلال فيلم “ديليفيرانس” لجون بورمان، مطلقا مسيرة طويلة استمرت حتى 2013.أكمل القراءة »
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