الرياضة
امتحان مالي جديد ينتظر الأندية
“كاف” و”فيفا” يفرضان رخصة النادي المحترف للمشاركة في المسابقات الخارجية كشفت مصادر مسؤولة أن الأندية المغربية لكرة القدم أصبحت مطالبة بالتوفر على رخصة خاصة، مقابل المشاركة في المسابقات القارية والدولية بداية من الموسم المقبل 2022-٢٠٢١. وأوضحت المصادر نفسها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والكنفدرالية الإفريقية للعبة اتفقا على ضرورةأكمل القراءة »
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