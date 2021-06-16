الرياضة
لقجع يترشح للاتحاد العربي
الحجوي والفيلالي يمثلان الجامعة في الجمع العام قرر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقديم ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، المقرر انتخابه خلال الجمع العام المنظم، غدا (الخميس) بجدة. وعلمت “الصباح”، أن تقديم لقجع ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي، جاء نزولا عند رغبة مسؤولي وأعضاء الاتحاد العربي،أكمل القراءة »
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