الأولى
جنرالات الجزائر في صفقات “إعلامية” بالملايير
“الجزيرة” تلتحق بالقائمة ومفاوضات في فرنسا وإسبانيا ولندن بحثا عن “بائعي الضمائر” أنفقت الاستخبارات العسكرية الجزائرية ملايين الدولارات، في فترة قياسية، لمواجهة المغرب في وسائل إعلام عالمية، انتهى بعضها بعقد صفقات، تحت إشراف جزائريين يستقرون في فرنسا وإسبانيا ولندن. وقال مصدر مطلع لـ “الصباح”، إن قنوات إخبارية أوربية وعربية، مثلأكمل القراءة »
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