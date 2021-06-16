وطنية
شباط يستعد لمغادرة الاستقلال
شق آل الفاسي وشرع في جمع توقيعات للترشح في لائحة مستقلة تسبب حميد شباط، الآمين العام السابق لحزب الاستقلال، في انشقاق جديد داخل عائلة آل الفاسي، بسبب رفض نزار بركة، الأمين العام لـ “الميزان”، تزكية صهره عبد المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي، وشقيق زوجته، للانتخابات التشريعية. وفضل نزار بركة تزكيةأكمل القراءة »
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