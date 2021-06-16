اذاعة وتلفزيون
أزيد من مليارين لدعم إنتاجات جديدة
همت مشاريع سينمائية وثائقية وأفلاما طويلة أعلنت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية عن منح 21 مليونا و580 ألف درهم (2 مليار و158 مليون سنتيم) لدعم أعمال سينمائية جديدة لحساب الدورة الأولى ل2021. وأفادت اللجنة أنها تدارست مشاريع مرشحة للاستفادة من تسبيقات على مداخيل قبل الإنتاج، ويتعلق الأمر بـ 22 مشروعأكمل القراءة »
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