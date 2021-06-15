الأولى
“بيجيدي” يفشل في “خونجة” وزارات
المناصب العليا في الداخلية والخارجية والفلاحة ظلت عصية على إخوان العثماني استعصت ثلاث وزارات على حزب العدالة والتنمية، ولم ينجح في وضع موالين له فيها، لتحمل مسؤوليات عليا، عكس باقي الوزارات التي اكتسحها نشطاء الحزب نفسه، وباتوا “يحتلونها”، ويصعب تحريرها منهم. وبخصوص الوزارات الثلاث التي لم يجرؤ الحزب نفسه، علىأكمل القراءة »
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