الصباح الفني
لقطات
سرق هاتف فتاة وأرسل صورته لصديقاتها في واقعة غريبة يتصف صاحبها بـ”الغباء”، قام شخص بسرقة هاتف محمول يعود لفتاة أثناء ركوبها في حافلة النقل العمومي بمحافظة قنا في مصر. لكن الغريب أن “اللص الغبي” قام بالكشف عن صورته الشخصية بطريقة ساذجة، أدت للكشف عن هويته وتمت ملاحقته من قبل الأجهزةأكمل القراءة »
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