الرياضة
“الكاك” ينتعش بـ 380 مليونا
علمت “الصباح” أن أزمة النادي القنيطري في طريقها إلى الانفراج، بعد التوصل ب 380 مليون سنتيم خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف مصدر مسؤول، أن كل الترتيبات اتخذت للتوصل ب150 مليون سنتيم من المجلس البلدي للقنيطرة، بعدما تم التأشير عليها من قبل السلطات المحلية والمنتخبة، كما وافق مجلس الجهة على ضخأكمل القراءة »
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