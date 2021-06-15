وطنية
عبد النباوي يشيد بالمخابرات
الرئيس المنتدب للسلطة القضائية قال إن دورها مكن من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الشرطة القضائية تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية فيأكمل القراءة »
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