أسواق
موديلات جديدة من “ميني”
أطلقت علامة “ميني” البريطانية، موديلات جديدة من سياراتها الفاخرة. ويتعلق الأمر ب”الميني هاتش” بثلاثة وخمسة أبواب و”الميني كابريو”. واعتمدت العلامة الشهيرة، تصاميم جديدة أضفت مظهرا أكثر أناقة وجمالا على “الميني”، من خلال سقف متعدد الألوان، إضافة إلى مقصورة قيادة أعيد تصميمها لتناسب الشخصية المتميزة لسيارة “ميني هاتش”، مع إضافات جذابةأكمل القراءة »
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