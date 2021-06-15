ملف عـــــــدالة
جرائـم “أبطالهـا״ أمنيـون
ضمنها تهريب المخدرات والارتشاء وقبول هبات من مشبوهين تعددت في السنوات الأخيرة بطنجة، قضايا وجرائم مثيرة يتقمص فيها دور البطولة أشخاص يحملون الصفة الضبطية وينتمون إلى سلك الشرطة والدرك الملكي والجمارك وغيرها… خاصة الذين يستغلون مناصبهم والثقة التي وضعت فيهم لتنفيذ جرائم يكون وقعها في نفوس المواطنين أشد قوة. وشهدت عاصمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا