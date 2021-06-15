مجتمع
سطو يورط “بيجيدي” بالبيضاء
دار شباب ومرأب وسوق بلديان تم تشييدها فوق أرض دون تسوية وضعيتها وتعويض أصحابها فجر أصحاب أرض بتراب جماعة عين الشق بالبيضاء فضيحة عقارية تورط “بيجيدي» في مستنقع التسيب العقاري، إذ كشفوا النقاب عن وثائق رسمية أن مجمع مرافق إدارية و رياضية واجتماعية ومشاريع ملكية شيدت فوق أرض دون تسوية وضعهاأكمل القراءة »
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