حوادث
إدانة متهمين بالاتجار في المخدرات
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم وتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، من 15 إلى 8 أشهر حبسا نافذا، فيما أيدت الحكم في حق المتهم الثاني والثالث (سنة واحدة) بعد متابعتهم من قبل وكيل الملك بالمحكمة نفسها، من أجل جنحةأكمل القراءة »
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