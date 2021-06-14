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الرياضة

كواليس الفرق

منذ دقيقة واحدة
الجيش الملكي انهزم الجيش الملكي أمام سريع وادي زم بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، الجمعة الماضي، بملعب المركز الرياضي العسكري، ضاحية سلا. وغاب عن صفوف الجيش لاعبوه الدوليون، سواء تعلق الأمر بالمدعوين للمنتخبين المحلي والأولمبي، أو الأجانب، كما هو الحال بالنسبة إلى ديني بورغيس، الذي التحق بمنتخبأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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