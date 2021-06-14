الرياضة
شباب المحمدية بطلا لـ “فوت صال”
توج شباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة، أول أمس (السبت)، بلقب البطولة الوطنية للمرة الأولى، بعد تغلبه على أجاكس تطوان بثلاثة أهداف مقابل هدف. وأحرز الشباب اللقب، قبل نهاية البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة، بأربع جولات. يذكر أن فريق شباب المحمدية لكرة القدم داخل القاعة، لم ينهزم في مشوارهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا