إبراز مؤهلات المغرب كوجهة ممتازة لرياضة الغولف بوارسو

تم، أمس (السبت) بوارسو، بمناسبة تنظيم النسخة الثانية من بطولة الغولف “كأس السفراء المفتوحة”، تسليط الضوء على مؤهلات المغرب كوجهة ممتازة لرياضة الغولف، وأيضا الإمكانيات التي تزخر بها المملكة.

وبهذه المناسبة، قدم سفير المغرب في بولونيا، عبد الرحيم عثمون، وممثل المكتب الوطني المغربي للسياحة، رشيد الناصري، للدبلوماسيين المشاركين في هذه البطولة التي نظمتها سفارة المغرب بالشراكة مع سفارات أخرى، المؤهلات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة.

وذكر بلاغ للسفارة أن عثمون أبرز الإمكانات القوية للمغرب كوجهة غولف ذات جودة عالية، فضلا عن الامتيازات الممنوحة للسياح من حيث الإقامة والأنشطة السياحية.

يذكر أن هذه التظاهرة الرياضية شكلت، أيضا، فرصة للدبلوماسي المغربي للترويج لوجهة الغولف المغربية، والتعريف بجودة البنية التحتية التي تمتاز بها المملكة في هذا المجال.

وأكد عثمون أن المغرب يعد وجهة ممتازة لممارسة رياضة الغولف، موضحا أن المملكة تحرص على تطوير اللعبة في احترام تام للمعايير البيئية (ري الملاعب بالمياه المعالجة).

من جانبه، شدد ممثل المكتب الوطني المغربي للسياحة على ثراء وتنوع المؤهلات السياحية لوجهة المغرب، مبرزا عروضها المتنوعة والبنية التحتية للضيافة عالية المستوى.

وشارك في هذه التظاهرة أزيد من 100 لاعب بينهم عدة سفراء، احتفاء بانطلاق موسم صيف 2021، وذلك بحضور مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البولونية سيريل كوزاكزيوسكي.

وفي ختام هذا الدوري، تم توزيع جوائز على الفائزين، وهدايا تذكارية من المغرب على المشاركين والضيوف.