الرياضة
المخاوف تلاحق الأسود
مباراة بوركينافاسو كرست تواضع المنتخب على كافة المستويات وغضب «فيسبوكي» على خاليلوزيتش مازالت المخاوف تلاحق المنتخب الوطني رغم الفوز على نظيره البوركينابي بهدف لصفر في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في سياق استعدادات المنتخبين للتصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائياتأكمل القراءة »
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