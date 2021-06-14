الصباح السياسي
بوريطة: من أعطاكم حق الوصاية؟
وزير الخارجية رفض سطو البرلمان الأوربي على صلاحيات من صميم اختصاص الأمم المتحدة دافع المغرب عن موقفه السياسي إزاء مناورات اسبانيا التي خرقت اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وزجت بأوربا في متاهة كبيرة، لأجل دعم ميليشيات ” بوليساريو” بتواطؤ مع جنرالات الجزائر، وادعت كذبا انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،أكمل القراءة »
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