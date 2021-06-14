الرياضة
أكسيل: سأنافس على هداف البطولة
مهاجم اتحاد طنجة قال إن الفريق ماض لاحتلال رتبة متقدمة قال الدولي الغابوني أكسيل مايي مي ندونغ، مهاجم اتحاد طنجة، إنه راض عن تجربته مع الفريق، ومرتاح داخله، كما أنه سعيد بوجوده ضمن الأندية الأربعة الأولى. وأضاف أكسيل في حوار مع «الصباح»، أن تلاحم جميع مكونات الفريق وتكاثف العمل بداخله،أكمل القراءة »
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