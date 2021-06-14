الصباح الفني
“أياد ناعمة” في شرم الشيخ
الفيلم الذي يمثل المغرب من إخراج فيصل الحليمي وبطولة جميلة الهوني يمثل الفيلم “أياد ناعمة” للمخرج، فيصل الحليمي، المغرب في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي، ;الذي تنطلق فعالياته 25 يونيو الجاري. واختارت إدارة المهرجان، “أياد ناعمة”، من بطولة جميلة الهوني وحمزة المسياح، فيما تولت كتابة السيناريو لمياء الخلوفي، للدخول فيأكمل القراءة »
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