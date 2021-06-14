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الصباح الفني

“أياد ناعمة” في شرم الشيخ

منذ 6 دقائق
الفيلم الذي يمثل المغرب من إخراج فيصل الحليمي وبطولة جميلة الهوني يمثل الفيلم “أياد ناعمة” للمخرج، فيصل الحليمي، المغرب في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي، ;الذي تنطلق فعالياته 25 يونيو الجاري. واختارت إدارة المهرجان، “أياد ناعمة”، من بطولة جميلة الهوني وحمزة المسياح، فيما تولت كتابة السيناريو لمياء الخلوفي، للدخول فيأكمل القراءة »


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