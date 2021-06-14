حوادث
إحباط تهريب مخدرات بالحسيمة
أحبطت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي واحدة من أكبر عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه العملية الفاشلة تم إحباطها بناء على معلومات أكيدة توصلت بها المصالح الأمنية الجهوية، تفيد بأن شبكة إجرامية متخصصة في التهريبأكمل القراءة »
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