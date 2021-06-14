اذاعة وتلفزيون
لمنور تدعم المواهب
اختارت المغنية أسماء لمنور دعم المواهب الشابة بطريقتها الخاصة، إذ قررت نشر مقاطع غنائية لمغنين شباب، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، للتعريف بموهبتهم. وقالت لمنور إنها ستشارك مع متابعيها وجمهورها، أفضل “كوفرر” للمواهب والفنانين لأغنية “وقتاش” التي طرحتها، أخيرا، على قناتها الرسمية على”يوتوب”، وكانت”الجينيريك” الخاص بمسلسل “بناتأكمل القراءة »
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