حوادث
الحبس لدركي مزيف بفاس
حكمت ابتدائية فاس مساء أول أمس (الخميس) على دركي مزيف معتقل بسجن بوركايز، بالحبس النافذ 6 أشهر و3 آلاف درهم غرامة نافذة، لأجل ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتزيي بغير حق بزي نظامي وبشارة رسمية وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية. وصادرت المحكمة هاتفين حجزا لدى المهم الثلاثيني، أثناء اعتقالهأكمل القراءة »
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