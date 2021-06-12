الأولى
مداهمة فندقين راقيين وسط البيضاء
داهمت السلطات الأمنية، مساء الأربعاء الماضي، فندقين من أرقى المؤسسات السياحية والفندقية بالمملكة، مصنفة من خمسة نجوم، بسبب عدم احترام تدبير الطوارئ الصحية ومخالفة الضوابط، ناهيك عن تقديم أشياء من شأنها الإضرار بالصحة. وعلمت “الصباح” أن الفندقين، ويوجد الأول بمحاذاة ساحة ماريشال، والثاني بشارع الحسن الثاني، أسفرت مداهمتهما عن ضبطأكمل القراءة »
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