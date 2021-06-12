الرياضة
العسري يستعيد المصابين
يستعيد رجاء بني ملال خدمات حارس المرمى المهدي الجرباوي، والمهاجمين طوماس غونازو وعبد الغفور مهري، والمدافع عبدول، بعد غيابهم الاضطراري بسبب الإصابات في الفترة الماضية. والتحق بتداريب الفريق أيضا لاعب وسط الميدان المهدي الدغوغي، الذي غاب أسبوعا لأسباب عائلية، قبل أن يلتحق بفريقه، الذي اشتكى غيابات عدد من لاعبيه، ماأكمل القراءة »
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