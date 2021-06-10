أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الجمعة من جريدة الصباح

“البنوك تعري مبيضي الأموال”…”وهبي: الحكومة تتعايش مع الفساد”… “قائد “يسلخ” دركيا”… “مداهمة ملاه بضاحية مراكش”… “بوسعيد: “هادي ما فهموهاش”… “لوبيات تفشل لجان استطلاع”… “التامك للمرزوقي : وقعتم ضحية تضليل”… “محنـة البرمجة تعـود من جديد”… “ورطة” النيابة العامة في ملف عصابة الابتزاز”… “وهبي: الحكومة تتعايش مع الفساد”… خاص بعنوان “صندوق الإيداع والتدبير يستثمر 7800 مليار” وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة في عدد غد الجمعة من جريدة الصباح.