الأولى
تحت الدف
لم يتوافق قادة المعارضة على قرار موحد، في مواجهة الحكومة وأغلبيتها غير المنسجمة، ولم يستطيعوا وضع خطة “تزلزل” الأغلبية الهشة. وظهر قادة المعارضة، في ندوة الاثنين الماضي بالرباط، تائهين ومختلفين. فبينما أكد بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، أنهم “تحالفوا انتخابيا”، نفى ذلك نزار بركة، أمين عام الاستقلال، مبرزا أنهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل