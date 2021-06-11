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الرياضة

محنة البرمجة تعود من جديد

منذ 51 ثانية
الجامعة تتخلص من خمس دورات في 23 يوما والديربي ليلا تدخل الأندية غمار برمجة عسيرة في الدورات الخمس المقبلة من منافسات البطولة الاحترافية الأولى بداية من الأربعاء المقبل. وبرمجة الجامعة والعصبة الاحترافية خمس دورات في 23 يوما، في الفترة ما بين الأربعاء 16 يونيو والخميس ثامن يوليوز، ما يعني أنأكمل القراءة »


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منذ 51 ثانية
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