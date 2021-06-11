أســــــرة
“حاشاك” تكسر “طابو” دم الحيض
شابات يقدن حركة لتمكين المغربيات من الولوج إلى وسائل النظافة الشخصية طفت دعوات حركة “حاشاك” النسائية إلى السطح مرة أخرى، والتي تهدف إلى كسر “طابو» الدورة الشهرية، ونفض الغبار عن مسألة النظافة الشخصية للنساء، خاصة أن الفتيات والنساء المغربيات، لا يتوفرن على القدرة الشرائية اللازمة، من أجل توفير وسائل النظافةأكمل القراءة »
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