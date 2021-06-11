الرياضة
الجمهور حاضر في نهائي الكأس العربية
الاتحاد العربي يكذب إلغاء مباراة الرجاء واتحاد جدة علمت “الصباح” أن الجمهور سيكون حاضرا في نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، الذي سيجمع الرجاء الرياضي باتحاد جدة السعودي في 21 غشت المقبل بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وكشفت مصادر مطلعة أن وزارتي الداخلية والصحة تدرسان إمكانيةأكمل القراءة »
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