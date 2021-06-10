الأولى
تحت الدف
الوالي اليعقوبي لا يمزح. الوالي اليعقوبي لا يلعب. الوالي اليعقوبي “يطحن” كل من يحاول الوقوف أمامه، وهو يسابق الزمن من أجل تأهيل العاصمة، وتنزيل المشاريع التي ظلت راقدة في الرفوف. بعدما أطاح بالمدير العام لشركة “الرباط التهيئة”، ودفعه إلى تقديم استقالته، عندما رفض طريقة اشتغاله، هاهو يعيد الكرة مع مديرةأكمل القراءة »
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