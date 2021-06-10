الرياضة
منتخب الشابات يستنجد بلاعبات أوربا
وجه الفرنسي باتريك كوردوبا، مدرب المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 32 لاعبة، للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعورة، إلى غاية 15 يونيو الجاري، استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وضمت لائحة المنتخب الوطني النسوية لأقل من 20 سنة، 16 لاعبة تمارس بأوربا، ضمنهن لاعباتأكمل القراءة »
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