حوادث
تبرئة أجنبيين من تهمة تهريب المخدرات
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بعدم مؤاخذة متهمين يحملان جنسية أجنبيية، وحكمت عليهما بالبراءة، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنحة، محاولة حيازة المخدرات ونقلها وتصديرها. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، أنه جرى إيقاف المتهمين علىأكمل القراءة »
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