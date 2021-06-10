ملف الصباح
״إنستغرام״ … دعارة علنية
انتشرت في السنوات الأخيرة حسابات استثنائية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، باتت تستغل جسم المرأة من أجل جذب الانتباه، وبالتالي نيل عائدات مالية مهمة. ويكفي أن تلج لموقع التواصل الاجتماعي لتجد حسابات لنساء وفتيات في سن المراهقة، غير معروفات الاسم، ينشرن صورا خاصة بملابس داخلية مثيرة بغرض جذب الانتباه، إذأكمل القراءة »
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