الرياضة
مسلسل رحيمي والأهلي يقترب من النهاية
قيمة الصفقة تقارب ثلاثة ملايير وتدخل حيز التنفيذ بنهاية الموسم الجاري علمت «الصباح» أن إدارة الرجاء توصلت إلى اتفاق شبه رسمي مع الأهلي المصري، من أجل انتقال سفيان رحيمي، بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري. وأكدت مصادر مطلعة أن قيمة انتقال رحيمي لن تتجاوز ثلاثة ملايير، علما أن فئة مهمة منأكمل القراءة »
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