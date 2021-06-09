اذاعة وتلفزيون
“دوزيم” تحقق في “ماذا يأكل المغاربة”
“الملف” برنامج جديد من إعداد عادل بنموسى تعززت شبكة برامج القناة الثانية، بالبرنامج الشهري الجديد بعنوان “الملف”، الذي ينتمي إلى صنف برامج التحقيقات، وهو من إعداد عادل بنموسى وتقديم خديجة أكراي. وقال عادل بنموسى ل”الصباح” إن البرنامج سيخصص ثالث حلقة منه، لتسليط الضوء على العادات الغذائية عند المغاربة، حيث سيتمأكمل القراءة »
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