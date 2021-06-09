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وطنية

مجلس الشامي يحصي نواقص قانون النقابات

منذ 59 ثانية
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون الخاص بالنقابات يفتقد الدقة والتناسق والانسجام، في الديباجة وفي عدد من المواد. وأكد المجلس في الرأي الاستشاري، الذي أنجزه بطلب من رئيس الحكومة، أن المشروع يرسخ مفهوما محدودا للحوار الاجتماعي، يركز بشكل أساسي على الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف، في الوقت الذيأكمل القراءة »


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منذ 59 ثانية
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