حوادث
اعتقال هاتك عرض معاق بالجديدة
استدرجه تحت التهديد إلى بناية مهجورة ومواطنون ضبطوه متلبسا بجريمته أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، الأحد الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، متهما في عقده الرابع في حالة اعتقال لتورطه في محاولة الاعتداء جنسيا على ضحية قاصر يبلغ من العمر 16 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة “ثلاثيأكمل القراءة »
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