بني ملال – خنيفرة… 35 ألف مترشحا لاجتياز الباكالوريا

سيجتاز ابتداء من اليوم الثلاثاء مرشحو القطب العلمي والتقني والمهني الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا وذلك على مدى ثلاثة أيام لغاية 10 يونيو، فيما سيجتاز مرشحو قطب الآداب والتعليم الأصيل هذا الامتحان يومي 11 و12 يونيو.

وبحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة فإن عدد المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات بالجهة يبلغ 34 الف و839 مترشحة ومترشحا بزيادة قدرها 8 في المائة بالمقارنة مع دورة 2020، يوجد من بينهم 10821 مترشحة ومترشحا من الأحرار.

ويبلغ مجموع المترشحين المتمدرسين (التعليم العمومي) 22687 مترشحة ومترشحة على صعيد الجهة، ومجموع المترشحين المتمدرسين (التعليم الخصوصي) 1331 مترشحة ومترشحا.

وبالنسبة لتوزيع المترشحين حسب الأقطاب، فقد بلغ عدد المترشحين بالقطب العلمي والتقني والمهني 19718 مترشحة ومترشحا (16025 مترشحة ومترشحا متمدرسا و3693 مترشحة ومترشحا من فئة الأحرار).

وبلغ عدد المترشحين بقطب الآداب والتعليم الأصيل 15121 مترشحة ومترشحا (7993 من المترشحين المتمدرسين و7128 من المترشحين الأحرار).

وحسب الجنس، بلغ عدد الإناث المترشحات لاجتياز هذا الامتحان الوطني 17097 مترشحة، ما يشكل 49 في المائة من مجموع المترشحين.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغ عددهم 22، سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بتكييف الامتحانات.

وبلغ عدد المترشحات والمترشحين بالمؤسسات السجنية 55 ، سيجتازون الامتحان الوطني الموحد على مستوى 4 مؤسسات سجنية.

وسيجتاز المترشحات والمترشحون اختبارات الامتحان الوطني الموحد بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني على مستوى 137 مركزا للامتحان بفضاءات 2152 قاعة امتحان، فيما تم تخصيص 129 مركزا للامتحان، و1585 قاعة لإجراء الاختبارات بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل.