الأولى
البنوك تتبرع بالملايين على الفقراء!
زبناؤها عثروا على تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة لا تيأس إن تجمد رصيد حسابك البنكي تحت الصفر، ولا تحزن إن أرهقك الفقر، فنسيت شكل الأرقام، ولم تعد ذاكرتك تستوعب إلا الأصفار، ولا تتألم إذا ارتفعت الأسعار وعصفت براتبك الشهري البئيس، ولا تجهد ذهنك في التخطيط المالي، لتحتفظ بدراهم في الحسابأكمل القراءة »
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