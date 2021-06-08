أســــــرة
آلام الركبة… مخاطر الوزن الزائد
سببها التهابات المفاصل أو الكسر وإهمال علاجها يحدث مضاعفات في المستقبل تعد آلام الركبة من الأمراض الشائعة التي تصيب الأشخاص في جميع مراحل العمر، وقد تنجم عن إصابة، مثل تمزق أحد الأربطة أو الغضروف، كما أن هناك بعض الحالات المرضية مثل التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات المختلفة. وتستجيب العديد من حالاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل