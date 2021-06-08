اذاعة وتلفزيون
السباعي: نملك مقومات الصناعة الموسيقية
مدير أعمال مجموعة من الفنانين قال إن الأغنية المغربية يمكنها الوصول للعالمية أكد مفيد السباعي، مدير أعمال مجموعة من الفنانين، أن المغرب غني بالأصوات الجميلة وكتاب الكلمات والموزعين والموسيقيين والملحنين، والتي تعتبر عوامل تساعد على تقديم أغان في المستوى وأيضا تعد بمثابة مقومات لتكون لدينا صناعة موسيقية تستطيع الوصول إلىأكمل القراءة »
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