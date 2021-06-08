اذاعة وتلفزيون
مقتطفات
سيرين عبد النور في “دور العمر” تصور الممثلة سيرين عبد النور آخر مشاهدها من مسلسل “دور العمر”، الذي قالت شركة الإنتاج “روف توب» إنه سيعرض على منصة «شاهد»، وهو من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته عادل كرم. ويبدو أن سباق منصة “شاهد” سيتحول مجددا إلى منافسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل