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الرياضة

الخبرة الطبية تبرئ التورابي

منذ 10 ساعات
التحاليل كشفت عدم تناوله أي مخدر أو كحول واللاعب تدرب ووعد بعودة قوية برأ تقرير الخبرة الطبية التي خضع لها يوسف التواربي، لاعب المغرب التطواني لكرة القدم، بمستشفى الأمراض العقلية بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة، اللاعب من أفعال نسبت إليه الأسبوع الماضي. وحسب التقرير، فإن اللاعب كان في حالة انهيارأكمل القراءة »


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منذ 10 ساعات
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