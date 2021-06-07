الرياضة
فضائح التحكيم تصل الهواة
لم تشكل بطولة الهواة الاستثناء، من حيث الهفوات المؤثرة في المباريات الأخيرة، أبرزها تلك المرتكبة في مباراة اتحاد وجدة ووداد قلعة السراغنة، أول أمس (السبت)، بعدما أعلن الحكم ضربة جزاء غير مشروعة في الجولة الثانية، مكنت الفريق الوجدي من تسجيل التعادل، ثم هدف الفوز. وعبر مسؤولو الأندية المنافسة على الصعود،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل