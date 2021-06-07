الرياضة
بنيشو يعوض أحداد
عموتة يعيد فتوحي وسعدان إلى المنتخب الرديف بعد غياب طويل اضطر الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، إلى استدعاء صلاح الدين بنيشو، هداف أولمبيك آسفي في ٱخر لحظة، من أجل تعويض حميد أحداد، مهاجم الزمالك، الذي تعذرت عليه تلبية الدعوة، بسبب إصابة. وقرر عموتة الاستعانة بخدمات بنيشو، بعد تألقه رفقة الفريقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل